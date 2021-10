Réouverture de l'Appartement bar à Chicoutimi sous un nouveau concept

Deux semaines après avoir été fermé par la santé publique, le bar L'Appartement Bar Ambiance de Chicoutimi rouvre ses portes ce soir. Le concept ne sera toutefois plus le même.

L'établissement se transforme en cabaret et présentera des spectacles thématiques sur réservation, explique le propriétaire Mathieu Roy.

Les clients seront alors assis pour profiter de leur soirée. Ils ne pourront pas danser et devront porter un masque dès qu'ils se lèvent, comme le stipulent les règles sanitaires de la santé publique. À l'extérieur, la terrasse restera ouverte sans réservation.

Au cours des deux dernières semaines, Mathieu Roy a pensé laisser son bar fermé, mais comme c'est son gagne-pain et celui de ses employés, il a plutôt redéfini leur offre.

« Ce n'était pas de gaité de cœur qu'on voulait fermer, c'est juste qu'on ne savait pas comment on allait se rediriger pour survivre à tout ça. Depuis un an et demi, on se demande comment on va se réinventer et on en voit d'autres tomber à côté. Chaque fois on se demande si ça va être notre tour. » - Mathieu Roy, propriétaire du bar L'Appartement Bar Ambiance