Retour à la normale pour les centres de ski

La neige tombée hier soir a fait du bien aux différents centres de ski de la région.

Notamment, après une fermeture forcée de 6 jours en raison d'un manque de neige, le centre de ski le Valinouët peut rouvrir quelques pentes dès aujourd'hui.

Le directeur marketing du Valinouët, Stéphane Leblond indique que d'autres pentes pourraient ouvrir dans les prochains jours.

Les équipes d'entretien travaillent aujourd'hui dans la montagne pour être en mesure de compléter les débarcadères des télésièges et les endroits qui étaient plus problématiques. Tout devrait être sécuritaire et au courant des prochains jours, on aura un retour à la normale.