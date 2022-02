Retour au jeu samedi pour les Saguenéens de Chicoutimi

Après plus d'un mois d'absence, les Saguenéens de Chicoutimi seront enfin de retour sur la glace du Centre Georges-Vézina samedi.

L'équipe entreprendra cette deuxième moitié de saison en accueillant les Mooseheads d'Halifax devant des gradins vides. L'absence de la foule aura certainement un impact sur les joueurs, selon le directeur général et entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean.

Le capitaine et défenseur des Bleus, Michaël Pellerin, confirme que c'est une toute autre ambiance qui règne dans l'aréna lorsqu'elle est remplie, mais il sera assurément sur la glace samedi.

Depuis le dernier match joué le 18 décembre, l'entraîneur chef explique qu'il a travaillé les habitudes de ses joueurs. Il s'est assuré d'avoir une équipe qui souhaite rester dans la compétition, indépendamment du résultat.

« On a essayé de remettre ça dans la tête de nos joueurs en mettant des choses en place au quotidien qui vont perdurer. Des choses aussi banales que bouger ses pieds du point A jusqu'au point B et avoir de bons bâtons. » - Yanick Jean

N'ayant vécu qu'une saison « normale » ou complète avec les Saguenéens en raison de la pandémie, Michaël Pellerin admet trouver la situation plutôt particulière. En bon capitaine, il essaie tout de même d'encourager son équipe à garder le moral.

« J'essaie de garder la motivation [des joueurs] le plus possible en leur disant qu'on va rejouer bientôt. C'est de travailler tous les jours pour être prêts quand on va recommencer à jouer. » - Michaël Pellerin