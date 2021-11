Retour de l'interdiction de se stationner dans les rues la nuit

Malgré l'absence de neige, à partir d'aujourd'hui, il est interdit de se stationner la nuit dans les rues de plusieurs villes du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

À Saguenay et Saint-Félicien, l'interdiction est en vigueur entre minuit et 7h du matin, sous peine d'une amende de 30 $ plus les frais.

À Alma, le stationnement dans les rues la nuit est interdit dès 23h.

L'interdiction est en vigueur depuis le 1er novembre dernier à Dolbeau-Mistassini, entre 1h du matin et 6h.

Les automobilistes de la région devront attendre au mois d'avril pour pouvoir se garer à nouveau dans les rues la nuit.

Rappelons que ce règlement municipal vise à faciliter les opérations de déneigement.