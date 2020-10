Retour en classe et sur la glace pour les Élites de Jonquière

C'est un retour aujourd'hui à l'école et sur la glace pour les Élites de Jonquière. Depuis le 17 septembre, tous les joueurs de hockey étaient en isolement à la maison où ils devaient poursuivre leur formation en ligne.

C'est une période très intense pour le directeur général, Simon Tremblay alors que six de ses vingt joueurs ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Le verdict est tombé jeudi pour le sixième, après deux tests, si bien que sa période d'isolement sera plus longue que celle de ses coéquipiers.

Notons que pour la santé publique, l'éclosion au sein de l'équipe n'est toujours pas terminée.

Des mesures rigoureuses à l'aréna

Simon Tremblay spécifie que les mesures sanitaires étaient très rigoureuses dans le cadre des entraînements et qu'elles le resteront, par exemple, depuis le premier jour, les jeunes doivent prendre leur température avec un thermomètre dès leur arrivée au Foyer des Loisirs. Le coronavirus s'est toutefois invité dans l'équipe à travers des rencontres et des rassemblements à l'extérieur de l'aréna et de l'école, indique M. Tremblay

D'autant plus qu'avec la mise sur pause du sport-études au début septembre et la période de confinement par la suite, ils ont perdu un mois de hockey.

« C'est des jeunes de 15, 16 et 17 ans qui se croient des fois invincibles. Je suis persuadé qu'ils vont respecter les règles à venir parce que je ne pense pas qu'il y a un joueur qui désire retourner en isolement. » - Simon Tremblay, directeur général des Élites de Jonquière

Les symptômes chez les jeunes ont beaucoup varié, spécifie M. Tremblay qui était en contact quotidiennement avec eux. Tandis que l'un d'eux était asymptomatique, un autre pouvait avoir de la fièvre ou des douleurs musculaires.

Le directeur général espère maintenant que ses joueurs auront bien compris l'importance des mesures sanitaires et qu'ils sensibiliseront les jeunes autour d'eux.