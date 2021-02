Retour en zone orange aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean passe en zone orange aujourd'hui. Les commerces non essentiels, les gyms, les musées et les restaurants peuvent donc rouvrir leurs portes dès ce matin, de même que les salons de coiffure et d'esthétique.

Le couvre-feu est repoussé à 21h30 plutôt que 20h. Il est toujours interdit de se rassembler, sauf pour une activité extérieure, où il est permis d'être 8 personnes de 8 adresses différentes.

Au restaurant, jusqu'à deux personnes d'adresses différentes et leurs enfants d'âge mineur peuvent manger ensemble. Il faut réserver avant de se présenter et un registre sera tenu avec preuve de résidence dans la région de l'établissement.

Cinq autres régions éloignées sont de retour en zone orange aujourd'hui, soit le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, l'Abititbi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et la Côte-Nord.