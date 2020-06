Retour progressif aux activités à la Chaîne de travail adapté d'Alma

La semaine débute avec un nouveau cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec 329 cas au total, les derniers qui se sont ajoutés sont situés dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est.

À la Chaîne de travail adaptée, un foyer d'éclosion depuis une dizaine de jours, les derniers tests se sont révélés négatifs si bien qu'après un dépistage massif chez 60 employés, le nombre de cas demeure à sept depuis vendredi.

À la suite de la tempête des derniers jours, les activités reprennent progressivement aujourd'hui et plusieurs nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place.

Elles seront expliquées à chaque employé avant qu'il ne reprenne le boulot, indique le directeur général Claude Deschênes qui est lui-même à la maison de façon préventive parce qu'il a été en contact étroit avec les employés infectés au coronavirus. Il précise qu'ils sont cinq à être confinés à la maison même si leur test est négatif.

« On a augmenté les activités de télétravail et interdit les rencontres à l'intérieur du bureau. D'ailleurs, chaque employé devra obligatoirement porter un masque lorsqu'il rencontre un client. On a aussi ajouté un questionnaire à remplir à chaque début de quart de travail et si un employé à un seul symptôme, il devra rester chez lui. Nous nous sommes procuré des thermomètres si on juge qu'il faut prendre la température de quelqu'un. Il y a encore plus de désinfection, on a rajouté une personne. »