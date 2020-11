Rio Tinto investit 70 M$ dans ses installations de Vaudreuil

Rio Tinto investit 70 millions de dollars pour moderniser les installations de son usine Vaudreuil, dans l'arrondissement de Jonquière.

Trois nouveaux bâtiments sont en cours de construction pour centraliser sur le site une salle de contrôle, des bureaux et des aires communes pour ses 400 employés. Des installations déjà existantes sur le site seront aussi réaménagées et les employés seront plus loin des processus industriels.

Selon la direction, le regroupement au même endroit des six salles de contrôle permettra une meilleure communication et une meilleure gestion pour l'Usine Vaudreuil.

« Quand on dit améliorer la sécurité c'est que ces nouveaux bâtiments sont à proximité de nos installations, mais plus éloignés des procédés industriels. » - Martin Lavoie, directeur de l'usine Vaudreuil

Sur les 70 millions, la moitié ont été accordés à des entreprises régionales dont Proco.

Les bâtiments écoénergétiques seront accessibles au début de 2021.