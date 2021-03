Rio Tinto investit 92 M$ pour moderniser sa centrale de L'Isle-Maligne

Rio Tinto investit 92 M$ pour moderniser ses équipements de la centrale hydroélectrique de L'Isle-Maligne à Alma. Des travaux qui amèneront des retombées économiques estimées à environ 75 M$ au Québec.

Les travaux consisteront à remplacer un groupe de turbine alternateur et un autre subira des travaux de réfection, ce qui permettra d'assurer la pérennité des installations.

Le directeur des opérations d'Énergie électrique chez Rio Tinto, Stéphane Larouche, explique que ces nouveaux équipements faciliteront les opérations.

«Ça va nous donner plus d'informations sur l'état et la santé de nos actifs et avec ces milliers de données qu'on va recevoir, on va être capable de faire l'entretien ou nos opérations au bon moment lorsqu'on va suivre le comportement de nos équipements.»