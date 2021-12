Rio Tinto veut combler près d'une cinquantaine d'emplois à Jonquière

Rio Tinto veut combler près d'une cinquantaine d'emplois surnuméraires dans les vieilles salles de cuves précuites de l'aluminerie de Jonquière. 45 opérateurs d'usine sont recherchés pour travailler au Centre d'électrolyse ouest.

Ils pourront ainsi faciliter les opérations en salles de cuve, mais aussi remplacer leurs collègues en cas de besoin, souligne le porte-parole du Syndicat national des employés d'aluminium d'Arvida, Donat Pearson.

«Ça fait plusieurs années qu'on a de la difficulté au niveau de la main-d'oeuvre, particulièrement le dernier été avec la chaleur et les conditions difficiles, on avait un certain manque de main-d'oeuvre quand les gens étaient malades ou en congé.»