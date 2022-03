Un blessé grave dans un carambolage sur le rang Saint-Paul

Un carambolage impliquant huit véhicules a fait un blessé grave mardi midi sur le rang Saint-Paul, à Chicoutimi, près de la rue des Prés.

L'homme dans la soixantaine aurait eu une première collision, avant de sortir de son véhicule et d'être happé par une voiture. Il se trouvait au bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi en fin d'après-midi mardi, où l'on craignait pour sa vie.

Selon la Sécurité publique de Saguenay, les vents et la poudrerie auraient réduit considérablement la visibilité, causant le carambolage.

Un technicien en scènes d'accident est sur les lieux. La portion du rang Saint-Paul, entre les adresses civiques 2907 et 2726, sera fermée à la circulation dans les deux directions pour quelques heures.

Des conditions routières difficiles

Quelques routes sont fermées dans la région, en raison des forts vents et de la poudrerie qui compliquent les déplacements. Le Service de police de Saguenay indique que plus d'une douzaine d'accidents se sont produits depuis 7 h mardi matin un peu partout sur le territoire.

À Shipshaw, la rue des Mélèzes et la route Fillion sont complètement fermées, alors qu'à d'autres endroits, la circulation s'effectue par convois. C'est le cas des chemins Saint-Pierre, de l'Église et Saint-Isidore à Laterrière, ainsi que des rangs Saint-Pierre et Sainte-Famille à Chicoutimi. Vous trouverez tous les détails ici.

Au Lac-Saint-Jean, la route menant à l'Ascension est fermée depuis 11 h à la suite de plusieurs collisions. La Sûreté du Québec rapporte quelques autres accidents et sorties de route, dont une collision dans le rang Saint-Alphonse.

Notons qu'une partie de la rue Bégin est fermée à Chicoutimi en raison d'une fuite d'eau. La circulation est impossible entre les rues des Oblats Est et la rue des Champs-Élysées. Un détour est en place.