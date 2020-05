Ruée vers les climatiseurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Comme les piscines, les climatiseurs résidentiels ont la cote ces temps-ci. Tous les propriétaires d'entreprises de réfrigération interrogés confirment que les ventes sont à la hausse.

Chez Réfrigération Yvan Lemay, on confirme la tendance mais on assure qu'on peut répondre à la demande dit la copropriétaire Geneviève Lemay. Même situation chez Frigo-Temp et Réfrigération Nordic nous disent Mélanie Gagnon et Réal Girard.



«Le 27 degrés Celcius qu'on a eu la semaine dernière a donné un "go" sur le téléphone. Est-ce que ça va continuer? On verra.» - Réal Girard, Réfrigération Nordic. «Beaucoup de demandes au niveau de la climatisation cette année. Les gens ont l'intention d'être vraiment confortables à la maison et dormir au frais.» - Mélanie Gagnon Frigo Temp

Des allures de juillet

Ceux dont le climatiseur est déjà installé ne regretteront pas leur choix puisque la fin du mois de mai aura des allures de juillet cette semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec le facteur humidex, la température ressentie grimpera entre 32 et 35 degrés Celsius d’ici jeudi, alors que la normale est de 19 degrés.

« C'est assez rare, mais si on regarde les records de températures c'est entre 32 et 34 degrés, donc on n'attend pas de nouveaux records. Le retour à la normale est prévu au cours de la fin de semaine. » - André Cantin, météorologue chez Environnement Canada.

Environnement Canada