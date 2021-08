SAGUENAY : Autoriser le stationnement de nuit dans les rues l'hiver ?

Permettre le stationnement de nuit dans les rues l'hiver. C'est la proposition plutôt surprenante de Daniel Tremblay-Larouche, le nouveau candidat pour les élections municipales dans le district #2 à Saguenay.

L'idée fait partie d'un plan pour rendre les quartiers encore plus attrayants pour les familles. Le candidat souhaite diminuer la limite de vitesse dans les rues et encadrer la pratique de jeu libre dans certains secteurs comme on le voit dans d'autres villes comme Gatineau.

« En 2021, ne pas permettre à des enfants de jouer dans la rue ça ne marche pas ! Avec tout ce qu'on a vécu avec la pandémie, je pense qu'on doit développer une meilleure vie de quartier. » - Daniel Tremblay-Larouche, candidat indépendant dans le district #2

Stationnement dans la rue l'hiver

Daniel Tremblay-Larouche souhaite aussi venir en aide aux familles nombreuses qui l'hiver « doivent jouer à Tetris » avec les voitures puisqu'il est interdit de se stationner dans la rue le soir et la nuit pour faciliter le travail des déneigeurs.

« Des opérations de déneigement, on en vit une vingtaine par saison hivernale, alors je me demande pourquoi on empêche les gens de se stationner dans la rue pendant six mois. Ce n’est pas compliqué, on aurait qu'à utiliser le système de message texte ou vocal pour avertir les gens lorsqu'ils doivent libérer la rue. »

Daniel Tremblay-Larouche est le propriétaire du restaurant et du bar laitier dans les Halles de la Rivière-aux-Sables ainsi que du restaurant du camping municipal à Saint-Félix-d'Otis. Il travaille également à l'Agence du Revenu du Canada.

Daniel Tremblay-Larouche, Courtoisie

Le district #2 à Saguenay était jusqu'à maintenant représenté par Julie Dufour, qui a décidé de se lancer dans la course à la mairie. L’entraîneur adjoint des Saguenéens, Claude Bouchard, a également annoncé sa candidature au poste de conseiller du district #2.

Les élections municipales auront lieu le 7 novembre prochain.