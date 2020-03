Saguenay : des compteurs d'eau pour détecter les fuites

Saguenay installera 380 compteurs d'eau dans des résidences au cours de l'année 2020. L'objectif n'est pas de quantifier l'eau utilisée par chaque maisonnée mais plutôt de détecter les quartiers où il y a des fuites d'eau assure le porte-parole de la Ville, Jeannot Allard.

Pour détecter le plus de fuites d'eau possible, la Ville de Saguenay aimerait que son échantillonnage touche le plus grand territoire possible.

«La collaboration de tous est essentielle au succès de la démarche. Il s'agit d'un échantillonnage statistique effectué de façon volontaire. » - Jeannot Allard, porte-parole de la Ville de Saguenay

Les citoyens qui accepteront l'installation d'un compteur d'eau à leur domicile le feront sur une base volontaire. Les personnes intéressées peuvent remplir un formulaire sur le site internet de la Ville. Un entrepreneur prendra rendez-vous avec les citoyens intéressés et procédera à l'installation gratuitement, le tout aux frais de la ville. L'entretien sera aussi assuré par la Ville de Saguenay.

La Ville de Saguenay est dans l'obligation de procéder à l'installation de compteurs d'eau afin de se conformer à La Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2011-2017 mise en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec.dont l'objectif est la conservation de l'eau potable.

La démarche est débutée depuis 2018 à la Ville de Saguenay. Elle se déroule en trois phases soient remplacer les compteurs dans les commerces qui en possédaient déjà un. 200 autres ont été installés dans des édifices municipaux puis 1500 dans des commerces. La dernière phase étant l'installation dans des résidences privées.

Dans son communiqué, la direction de la Ville de Saguenay assure que les frais afférents au service d'eau demeureront uniformes sur l'ensemble du territoire, que vous ayez un compteur d'eau ou non.