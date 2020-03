Saguenay: Encore des aînés victimes de fraudes téléphoniques

Une dizaine de personnes âgées de Chicoutimi et Jonquière ont été victimes de fraude téléphonique dans les dernières semaines. Les fraudeurs se présentent comme travailleur d'une compagnie de voyance et prétendent que la vie de la victime ou celle de leur proche est en danger, mais ne disent pas que les minutes passées au téléphone sont chargées. Certains aînés ont reçu une facture s'élevant à près de 400$.

C'est ce qui est arrivé à une dame qui a déposé une plainte vendredi au poste de police de Saguenay. Dans son cas, un individu au bout du fil lui avait dit de rappeler car sa vie était en danger. Elle a expliqué aux policiers l'avoir fait parce qu'elle croyait que l'appel était pour la protéger.

Le Service de police de Saguenay confirme avoir reçu une plainte vendredi matin. Le porte-parole Carl Tremblay explique ce qu'il faut faire en plus de signaler l'événement:

« Faut pas hésiter de prendre les renseignements de la personne, les numéros de téléphone, vérifier aussi les adresses s'ils sont valides. Poser plus de questions et pas hésiter d'en parler non plus avec nos proches. Souvent, ces gens mal intentionnés essaient de trouver des personnes vulnérables, isolées, par les bottins de téléphone, et les réseaux sociaux. »