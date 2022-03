Saguenay envisage de fermer ses patinoires extérieures le 9 mars

Malgré le froid et la neige abondante cette saison, la Ville de Saguenay envisage de fermer ses patinoires extérieures et ses anneaux de glace le 9 mars prochain.

Bien que les conditions météorologiques soient exceptionnelles cette année, la Ville doit considérer plusieurs enjeux, dont les coûts d'opération, souligne le porte-parole de la Ville, Dominic Arseneau.

La situation sera réanalysée dans les prochains jours, affirme M. Arseneau, ajoutant que les patinoires extérieures ont toujours fermé au retour de la relâche par les années passées.

« On verra s'il y a possibilité ou non de prolonger la saison. On est très conscient que les patinoires extérieures et anneaux de glace sont des choses qui sont appréciées par la population tout au long de l'hiver [...] Il y a plusieurs enjeux qui entrent en ligne de compte, il y a la météo, évidemment, mais aussi le personnel, le budget. »