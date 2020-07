Saguenay: il filme sa belle-fille et sa belle-soeur nues

Un homme de Saguenay devra compléter 240 heures de travaux communautaires pour avoir filmé sa belle-fille et sa belle-soeur nues dans sa salle de bain. Cette sentence est le résultat d'une suggestion commune de la défense et de la couronne.

À l'été 2018, l'homme âgé de 64 ans a installé son cellulaire entre des serviettes pour les filmer à leur insu, mais sa conjointe a fini par découvrir les images et l'a dénoncé à la police. Les victimes étaient âgées de 38 et 60 ans lors des événements, précise Le Quotidien.

Il devra aussi suivre une thérapie avec un sexologue et faire un don de 1 000$ dollars à un organisme qui vient en aide aux femmes. Le juge Michel Boudreault a considéré le fait que ses enfants et ses amis ont coupé les ponts avec lui, ce qui lui cause un sentiment de honte et d'humiliation.

L'individu sera inscrit au Registre national des délinquants sexuels pour 10 ans et sera en probation pour une période de deux ans.