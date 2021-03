Saguenay: Karl-Emmanuel Villeneuve plaide coupable

Karl-Emmanuel Villeneuve a plaidé coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire ce matin au palais de justice de Chicoutimi. Le procès qui devait durer 6 semaines est donc annulé et le jury formé la semaine dernière est libéré.

L'accusé de 22 ans reconnaît avoir fourni l'arme et le transport aux individus qui ont tiré à bout portant sur Alexandre Larouche en juillet 2018 à Chicoutimi-Nord. Il assure toutefois ne pas avoir prémédité la mort de la victime, ce qui lui aurait valu une peine de 25 ans de prison.

« Il reconnaît avoir eu une participation en prêtant l'arme à feu qui a servi au meurtre, mais sans qu'il ne soit présent et sans qu'il soit d'accord qu'il y ait mort d'homme. C'est une histoire qui se termine bien pour mon client qui évite un procès et il aura une peine de détention avec possibilité de libération conditionnelle rapidement. » - Me Jean-Marc Fradette, avocat de l'accusé