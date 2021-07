Saguenay: Le candidat Mario Gagnon veut créer Chicoutimi Médic

Le candidat du district numéro 9 à Saguenay, Mario Gagnon, veut créer Chicoutimi Médic s'il est élu aux élections municipales en novembre prochain. Selon lui, ce service semblable à Jonquière Medic permettrait de mieux desservir la clientèle semi-autonome.

Mario Gagnon croit également que cette initiative contribuerait à désengorger l'urgence. Au cours des derniers mois, il dit avoir été approché par plusieurs citoyens qui ont encore peur de sortir de leur domicile en raison de la pandémie de COVID-19.

«Si je suis élu, je vais demander une rencontre avec le gouvernement du Québec. Ce serait le temps de reconnaître Jonquière Médic, en premier lieu, puis de créer Chicoutimi Médic et la grandeur du Québec on pourrait le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins à la retraite, on pourrait faire appel à eux.»