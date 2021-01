Saguenay: Michel Potvin s'excuse, Marc Pettersen accepte

Le conseiller municipal et président du Comité des finances de Saguenay, Michel Potvin, présente ses excuses à son collègue Marc Petterson. Ce dernier envisage de porter plainte contre lui pour voies de fait après une altercation survenue vendredi dernier.

Michel Potvin reconnaît avoir haussé le ton lors de cette rencontre tenue dans une salle de réunion de Chicoutimi, en compagnie du président de l'arrondissement, Michel Tremblay.

Michel Potvin ne veut toutefois pas donner plus de détails sur les circonstances entourant cet échange avec son collègue. Il tient à préciser que son but n'était pas de le blesser. :

«Je tends la main à Monsieur Petterson et sincèrement, je ne voulais pas lui faire du mal. Je persiste à dire que Monsieur Petterson a de bonnes idées. Peut-être que les fils se sont touchés entre lui et moi, mais maintenant, il faut retravailler ensemble».