Saguenay passe en revue ses piscines extérieures

La Ville de Saguenay veut rénover trois de ses piscines extérieures à La Baie, Chicoutimi-Nord et Jonquière et en construire une nouvelle au parc Alcide-Reid à Kénogami. Au terme de ce projet, les autres piscines extérieures pourraient être fermées pour une question d'économie.

Le projet de 9,1 millions $ permettrait de rajeunir la piscine Saint-Alexis à La Baie, celle du parc de la Colline à Chicoutimi-Nord et celle de Saint-Mathias à Jonquière. Une toute nouvelle infrastructure serait également construite dans le parc Alcide-Reid, derrière l'aréna de Kénogami, explique le conseiller municipal qui préside la commission des sports, Michel Thiffault. :

« C'est la piscine du Mont-Fortin qui va déménager d'ici un an ou deux dans le parc Alcide-Reid. On parle d'un montant de 3,3 millions pour cette portion et d'un montant global de 9,1 millions. On va donc essayer d'avoir une subvention ! »