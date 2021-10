Saguenay rejette le projet de bioparc à Laterrière

Après un long débat, une majorité d'élus de Saguenay ont rejeté le projet de bioparc à Laterrière hier soir à la séance mensuelle du conseil de ville. Encore une fois, les Laterrois étaient nombreux dans la salle Pierrette-Gaudreault à Jonquière.

Trois intervenants ont été sollicités pour répondre aux inquiétudes des citoyens, le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, le président du Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie, Benoît Paré, ainsi que la chef de Division, Aménagement du territoire et urbanisme à la Ville de Saguenay, Marie-Christine Tremblay. Leur présence n'a toutefois pas suffit à rassurer les citoyens, qui se sont présentés un à un au micro pour exprimer leur mécontentement.

La soirée a ensuite pris une tournure inattendue, lorsque le conseiller municipal Michel Potvin a demandé de différer la demande de modification de zonage, pour finalement voter contre le projet. Onze conseillers l'ont imité et quatre ont voté en faveur du bioparc.

«Je pense que pas mal tout a été dit. Les gens de Laterrière ont vécu le dépotoir, on ne veut pas leur amener quelque chose dont on n'est loin d'être certain. Il y a un risque énorme dans le futur. En bout de ligne si vraiment il y a des odeurs, on va se ramasser à déménager une entreprise, ça va coûter bien plus que 3 M$.» - Michel Potvin, conseiller municipal