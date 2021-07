Santé Canada propose d'augmenter les pesticides dans les bleuets

Santé Canada suggère de hausser les seuils tolérés de pesticides dans plusieurs aliments dont les bleuets sauvages et les framboises. Une proposition qui fait sursauter les producteurs de petits fruits qui n'ont jamais fait cette demande.

Selon les documents, le seuil toléré serait triplé pour le fongicide métalaxyl et plus que doublé pour l'insecticide sulfoxaflore. Ceci ne va pas du tout dans le sens de la tendance actuelle en agriculture, indique Thierry Poniewiera, le président de la Coopérative NORD-Bio au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Ce sont des produits dangereux pour la santé et c'est connu. On le prouve jour après jour qu'on peut s'en passer de ces produits pour nos bleuets. Il y a de plus en plus de producteurs biologiques au pays et dans la région. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte la plus grande superficie de culture bio au Canada. » - Thierry Poniewiera, président de la Coopérative NORD-Bio