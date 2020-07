Sauvetage Airmedic: deux blessés graves sur les monts Valin

Une opération de sauvetage de plusieurs heures s'est déroulée dans la ZEC Onatchiway sur les monts Valin.

Airmedic a été appelée près du lac Rouvray dans le secteur Pipmuacan vers 9h30 puisque les chemins à emprunter étaient impraticables en véhicule. Des pilotes paramédics, et infirmières ont été dépêchés sur les lieux

Deux personnes ont chuté de 16 pieds d'une cache de chasse et ont été blessées gravement, elles ont subi un trauma au bas du corps. Ils ont été envoyés à l'hôpital de Chicoutimi.

Un arbre tombé sur les installations pourrait être responsable de leur chute, Airmedic a reçu cette information, mais ne peut la confirmer pour le moment.

Voici le vice-président au développement des affaires et aux relations publiques de l'entreprise, Carl Guérard.

« Nous avons transféré la personne qui a été atteinte le plus gravement vers le centre hospitalier de Chicoutimi par hélicoptère pour recevoir les soins appropriés le plus rapidement possible tandis que la deuxième personne a été transportée par ambulance. »