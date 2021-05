Sclérose en plaques : Un quadriporteur en cadeau après 5 ans d'attente

Une âme charitable a finalement croisé le chemin de cette Jonquiéroise atteinte de la sclérose en plaques qui a fait une demande au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a cinq ans pour avoir un quadriporteur.

Arrivée au bout de ses ressources, Sylvie Cloutier est entrée en contact avec notre équipe il y a une dizaine de jours. Elle nous a livré un témoignage touchant parce qu'elle n'en pouvait plus de patienter dans les dédales de la bureaucratie pour avoir accès à un quadriporteur.

La dame ne marche plus depuis trois ans et elle ne peut plus sortir de chez elle pour faire quelques courses seule.

« Là, il fait beau et j'aimerais ça aller dehors, aller à l'épicerie, à la pharmacie ou juste prendre de l'air. J'aimerais ça vivre un peu. »

Touchée par son histoire, une auditrice a voulu lui offrir un appareil. Linda Simard nous a expliqué qu'après le décès d'un proche, elle a récupéré deux quadriporteurs et que ça lui faisait plaisir d'en offrir un à madame Cloutier.