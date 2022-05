Sébastien Savard de Canada's Got Talent courtisé par le milieu sportif américain

Le parcours du violoniste-équilibriste Sébastien Savard s'est peut-être arrêté aux demi-finales de Canada's Got Talent, mais son passage à l'émission lui a ouvert les portes du milieu sportif américain.

L'artiste originaire de Roberval, au Lac-Saint-Jean, a confié à Noovo Info avoir été approché par des universités américaines et par la ligue majeure de baseball (MLB), en plus de s'être fait offrir de faire les mi-temps de la National Basketball Association (NBA).

« Il y a là un réseau d'entertainement de sports et s'il nous aime bien, on est là ad vitam æternam. [Le milieu sportif américain] veut la prouesse et l'entertainement en grande quantité. » - Sébastien Savard

Une grande visibilité

Le Jeannois affirme que son passage à Canada's Got Talent lui a apporté énormément de visibilité. Il a d'ailleurs été approché par des artisans du milieu culturel, mais il ne peut en révéler davantage sur ces éventuels projets pour le moment.

Mais au-delà des opportunités créées par Canada's Got Talent, Sébastien Savard ressort de cette expérience d'abord enrichi en tant qu'humain.

« Ça m'a d'abord fait du bien comme personne. De pouvoir crier haut et fort que je suis un artiste, que je ne suis pas juste un préposé aux bénéficiaires. Ça m'a fait du bien de pouvoir le crier sur une très grosse plateforme. »

Sébastien Savard est actuellement en train d'analyser les offres qui sont sur la table, réfléchissant à ce qu'il peut accepter tout en continuant à oeuvrer dans le milieu de la santé.

À un pas de la grande finale

En demi-finales de Canada's Got Talent, l'artiste du Lac-Saint-Jean a terminé troisième parmi ceux ayant reçu le plus grand nombre de votes. Seuls les deux premiers candidats accédaient à la finale. Son numéro était toutefois fin prêt et Sébastien Savard travaille à préparer un spectacle dans lequel on pourra voir ce fameux numéro.

Lors de son premier passage à Canada's Got Talent, le Robervalois d'origine a épaté les juges en jouant l'une de ses compositions au violon tout en tenant un escabeau en équilibre sur son menton. Lors de son second passage à la célèbre émission, il a grimpé la barre jusqu'à y faire tenir un violoncelle juché sur un long manche toujours en jouant du violon.

Les prouesses du musicien sont d'ailleurs devenus des gifs au cours des dernières semaines.