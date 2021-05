Seulement 8 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

C'est pratiquement un jour de répit au Saguenay-Lac-Saint-Jean alors que le nouveau bilan de la COVID-19 affiche seulement 8 nouveaux cas. Au Québec, 549 nouvelles infections sont rapportées et les hospitalisations sont à la baisse.

Cette légère hausse a un impact direct sur le nombre de cas actifs qui diminue à 204. Le RLS de Domaine-du-Roy en compte 9 et Maria-Chapdelaine 18. Il y a 35 cas actifs dans Chicoutimi, 56 à Jonquière et 17 à La Baie. Le secteur Lac-Saint-Jean-Est est le plus touché avec 68 cas actifs.

Les hospitalisations sont à la baisse dans la région. La santé publique en rapporte 2.

Le cap des 155 000 personnes vaccinées est dorénavant atteint au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Deux Ontariens à L'Anse-Saint-Jean

Deux Ontariens qui se trouvaient à La Baie ont été interceptés par les policiers lundi soir, alors que la frontière est toujours fermée entre les deux provinces.

Les individus âgés de la cinquantaine avaient loué un chalet à L'Anse-Saint-Jean pour y passer quelques jours. Ce sont des citoyens qui ont dénoncé leur présence aux policiers qui les ont invités à retourner chez eux. Ils recevront un billet d'infraction pour non-respect des règles sanitaires.