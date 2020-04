Six nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Après une journée sans nouveau cas dimanche, aujourd'hui ce sont 6 nouveaux malades qui s'ajoutent au bilan des personnes infectées à la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui porte le total à 24. Au Québec, 3 430 cas sont confirmés, dont 25 décès.

La direction régionale de la santé publique précise que cinq cas sont situés au Saguenay et le sixième au Lac-Saint-Jean. Il n'y a aucune hospitalisation dans la région, toutes les personnes infectées sont en isolement à leur résidence. On ne note également aucune transmission communautaire. La santé publique demande maintenant aux citoyens de la région de limiter leurs déplacements d'une ville à l'autre.

Le premier ministre François Legault a annoncé lundi que la majorité des commerces, incluant les épiceries, seront fermés tous les dimanches d'avril. Seuls les stations-service, dépanneurs, pharmacies et les commandes à emporter dans les restaurants demeureront ouverts. L'idée est de permettre aux employés de se reposer.

« Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a travaillé 7 jours sur 7 et qui commence à être fatigué. On veut que les employés prennent du repos. »

Par ailleurs, les remerciements quotidiens du premier ministre François Legault ont été faits aux gens qui travaillent dans le domaine de la santé mentale. :

« Notre bataille contre le coronavirus se poursuit et on comprend les personnes isolées de trouver ça long. Mais il faut être réaliste : on en a encore pour des semaines.

C’est important de garder le moral malgré la situation difficile.

Les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ne doivent pas hésiter à consulter. C’est aussi important que pour les problèmes physiques.

On remercie tous ceux qui travaillent en santé mentale et qui s'occupent de nos personnes vulnérables. »