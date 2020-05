SPCA Saguenay : Plus d'animaux adoptés que recueillis

L'adoption animale n'a pas pris de pause pendant le confinement et les employés de la SPCA Saguenay n'ont pas chômé. Est-ce que les gens avaient plus de temps à la maison ? La directrice générale de l'organisme n'a pas la réponse, mais elle souligne qu'elle a laissé partir plus d'animaux qu'elle n'en a accueillis.

Depuis quelques jours, Claudia Côté remarque cependant que comme chaque printemps, le nombre d'animaux abandonnés est à la hausse, il n'est donc pas question de suspendre les adoptions comme c'est le cas dans d'autres refuges de la province. :

" Il y a les chattes qui ont des portées et les chats errants sont un peu plus actifs. Les gens vont aussi commencer à penser à un déménagement où ils ne peuvent pas amener leur animal, alors il faut s'attendre à en recevoir plus dans nos locaux et nous ne voulons pas tomber en surpopulation. "

Si vous voulez aller porter un animal à la SPCA Saguenay, téléphonez au (418) 695-5055 avant de vous déplacer pour obtenir un rendez-vous puisque depuis le début de la pandémie, un seul client est reçu à la fois. Si vous souhaitez adopter un chat ou un chien, rendez vous sur le site internet de l'organisme pour voir les fiches animales et remplir un formulaire qui permettra aux employés d'en apprendre un peu sur vous. Par ailleurs, l'adoption humanitaire est de plus en plus populaire à la SCPA, au plus grand bonheur des employés.