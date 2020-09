Sport-arts-études : la reprise accueillie avec joie dans la région

Les programmes de sport-arts-études ainsi que les activités parascolaires débuteront lundi. C'est avec joie et soulagement que les responsables des concentrations accueillent la nouvelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Tout était déjà prêt pour débuter la saison dans les disciplines sportives et artistiques de la Polyvalente Arvida puisque les cours devaient au départ débuter le 2 septembre. Aux-Rives-du-Saguenay, la date ciblée était le 9 septembre.

Il y a deux semaines, la décision du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge de ne pas permettre aux jeunes de sortir des « bulles-classes» avant le 1er octobre a soulevé un tollé. Une pétition a circulé et une manifestation s'est tenue à l'Assemblée nationale. Dans la région, des jeunes ont décrié la décision si bien que la date du 14 septembre a finalement été ciblée par la santé publique si la rentrée se déroulait bien.

« Un élève, dont l'école est située en zone verte ou jaune pourra participer à deux autres groupes stables et permettre de faire davantage d'activités sportives et artistiques. » - le ministre Jean-François Roberge

Les jeunes sont prêts et « ils ont faim de nager », nous a lancé le responsable de la natation à la Polyvalente Arvida, Charles-Olivier Hupaya-Proulx une heure après l'annonce du ministre Roberge.

Pour l'instant, aucune compétition n'a été annoncée et plusieurs mesures de distanciation sociale seront en vigueur à la piscine, mais ce n'est pas assez pour freiner les ardeurs des jeunes qui seront 24 cette année, soit plus que l'an passé.

« On est vraiment très content de ça. Ce sont des jeunes qui sont habitués et qui connaissent le milieu, donc c'est une façon de nager avec leurs amis et d'avoir un plus gros groupe. Ils devront garder leur masque jusqu'à la piscine et conserver toujours deux mètres de distance, même dans l'eau on doit avoir un maximum de 6 à 8 nageurs par couloir. » - Charles-Olivier Hupaya-Proulx ​