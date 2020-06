Sports d'équipe extérieurs : des entraînements dès le 8 juin

Québec autorise la reprise progressive à partir du 8 juin des sports d'équipe extérieurs, comme le baseball, le soccer ou le hockey-balle (dek hockey).

Dès lundi, les entraînements et pratiques d'habiletés pourront reprendre et si tout se passe bien, les premiers matchs pourraient être disputés dès la fin juin, a indiqué la ministre déléguée aux Sports et aux Loisirs, Isabelle Charest, ajoutant que les fédérations sportives ont préparé des guides de reprises pour les joueurs et les entraîneurs. :

« Le sport comme on le connaissait devra être adapté, c'est pour ça que les protocoles devront être approuvés par la Santé publique et la distanciation de deux mètres est encore valable. Le nombre de joueurs sur le terrain, les interactions, ce sera à valider avec la Santé publique. Le baseball est plus facilement adaptable que le soccer ou le basketball. »

La ministre Charest dit faire confiance aux organisations qui sauront comment adapter leur sport. Plus tôt cette semaine, Baseball Québec a présenté son plan de reprise en 7 manches qui comprend plusieurs nouvelles règles de jeu pour permettre une distanciation physique acceptable.

Les entraînements individuels supervisés à l'extérieur, comme le yoga, pourront aussi reprendre lundi et les piscines privées extérieures, par exemple sur les terrains de camping, pourront rouvrir.