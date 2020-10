Sports d'hiver: Vers une pénurie d'équipements?

Si vous aimez les sports d'hiver, dépêchez-vous d'acheter vos équipements. Après les vélos qui manquaient cet été, ce sera au tour notamment des raquettes, skis, et fatbikes pour la saison hivernale.

Depuis la fin août, de nombreux consommateurs accourent les commerces d'équipement plein air, si bien que plusieurs d'entre eux craignent une pénurie. La COVID-19 n'avait pas pointé le bout de son nez il y a environ dix mois lorsqu'ils ont commandé leurs stocks pour l'hiver prochain.

C'est le cas notamment pour la boutique VO2 de Chicoutimi.

«Personne n'avait prévu cette popularité dans les sports de plein air dû à la pandémie. On a pas pu s'adapter et ajouter du matériel comme on aurait voulu à la dernière minute». - Dominic Piché, copropriétaire