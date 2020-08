St-Félicien: une jeune femme et sa mère sauvent 2 baigneurs à la Chute-à-Michel

Une femme et un homme ont été sauvés in extremis des eaux de la Chute-à-Michel samedi dernier, à Saint-Félicien. Une Félicinoise de 20 ans et sa mère qui ont une formation en sauvetage ont porté secours aux deux individus.

Gabrielle Roy raconte avoir d'abord aperçu une dame s'éloigner dans le secteur du banc de sable, puis elle a crié pour demander de l'aide à l'homme qui l'accompagnait. Ce dernier est allé la rejoindre, mais il a lui aussi été pris dans le courant.

C'est là que Gabrielle et sa mère sont intervenues.

«L'homme commençait à caler et nous criait à l'aide. La dame, elle, flottait autour. Nous étions dans l'eau, mais on ne pouvait pas se mettre en danger pour les sauver. On leur a dit de se mettre sur le dos parce qu'ils étaient en train de s'épuiser. Nous avons vraiment été rassurées quand on s'est rendu compte qu'ils nous entendaient. On les a senti plus calmes et durant un moment ils étaient bien placés, ils ont suivi le courant et on a réussi à aller les prendre». - Gabrielle Roy.