St-Jean-Vianney: 2 autres hommes arrêtés pour action indécente

Deux autres hommes ont été arrêtés pour avoir commis des actions indécentes lundi dernier, à Saint-Jean-Vianney. Un citoyen qui marchait dans le secteur a porté plainte après qu'un homme ait exhiber ses parties génitales devant lui.

Les policiers se sont alors déplacés et ont surpris deux hommes qui s'adonnaient à des ébats sexuels. Ils ont été mis en état d'arrestion et ont été libérés sur place, mais ils devront faire face à la justice prochainement.

Le porte-parole de la police de Saguenay, Luc Tardif, explique que les patrouilleurs poursuivent leurs opérations dans le secteur.

«Les efforts ne sont pas ménagés de notre côté, on fait des visites sporadiques. On veut vraiment redonner un milieu sécuritaire à la population et on met beaucoup d'efforts pour le faire».