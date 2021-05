Stabilité en région : 19 nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan

Une hausse de 19 nouveaux cas de coronavirus est notée aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'augmentation était de 21 hier, 19 dimanche et 31 samedi.

Le nombre de cas actifs diminue de 180 à 167. C'est maintenant le secteur de Jonquière qui en compte le plus avec 66 cas actifs pour un taux de 98 infections par 100 000 habitants. Le prorata régional est de 60,2 pour 100 000 habitants.

Au Québec, 660 cas s'ajoutent au bilan ainsi que neuf décès. Les hospitalisations sont en légère baisse.

Par ailleurs, plus de la moitié des Québécois âgés de 30 et 34 ans ont pris leur rendez-vous ou reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 depuis l'ouverture des plages horaires dimanche en fin de journée.

Ce sera au tour de 25 à 29 ans demain puis le groupe des 18 à 24 ans suivra vendredi. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Christian Dubé s'adresse à eux sur la plateforme Facebook aujourd'hui.

La vaccination progresse rapidement au Québec et 75 % des 12 ans et plus devraient être vaccinés d'ici 30 jours, soit deux semaines plus tôt que l'objectif du 24 juin.