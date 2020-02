Stationnements pour handicapés : très difficile de faire respecter la loi

Les policiers de Saguenay remettent l'équivalent de 3 constats d'infraction par jour à des automobilistes qui se stationnent dans des endroits réservés aux personnes handicapées. En 2018, 913 billets d'infraction ont été émis et ce nombre a grimpé à 1128 en 2019.

Le porte-parole du Service de police de Saguenay, Bruno Cormier, explique que parfois, des automobilistes à mobilité réduite oublient d'accrocher leur vignette sur le rétroviseur de leur voiture, mais que d'autres fois, le conducteur du véhicule utilise la vignette même si le proche touché par un handicap n'est pas à bord de la voiture. À cela, s'ajoutent ceux qui utilisent tout bonnement l'emplacement sans raison valable.

« Malheureusement, malgré les campagnes de sensibilisation et la publicité, les gens ne respectent pas le règlement. Des vérifications se font tous les jours pratiquement sur le territoire pour rappeler l'importance de laisser ces stationnements libres. Parfois, les policiers attendent et regardent qui sort de la voiture et ils constatent que certaines personnes utilisent la vignette même si elle n'est pas à leur nom. C'est surprenant de voir le nombre de billets d'infraction émis concernant ce type de stationnement. » - Bruno Cormier, porte-parole du Service de police de Saguenay​