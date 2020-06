STS : Prendre l'autobus sera gratuit en juillet et en août à Saguenay

Le transport en commun régulier et adapté sera gratuit à Saguenay pour les mois de juillet et août. Le conseil d'administration de la Société de transport du Saguenay (STS) a accepté cette proposition faite par la mairesse Josée Néron. Cela représente entre 150 000 et 175 000$ en moins de revenus pour la STS.

La mairesse espère que la gratuité du transport en commun cet été permettra de redémarrer l'économie et d'animer les centres-villes. Josée Néron croit aussi que cette initiative profitera à certains citoyens qui composent avec des difficultés financières et qui souffrent d'isolement en raison de la pandémie.

« Je pense que c'est en l'essayant qu'on peut comprendre davantage comment s'approprier le transport en commun. » - Josée Néron, mairesse de Saguenay

Le président du conseil d'administration de la STS, Marc Pettersen, croit aussi que la gratuité sera bénéfique pour les restaurateurs du territoire. :

« Un restaurateur de La Baie pourra avoir des gens de Chicoutimi qui vont passer une journée là, inversement venir manger à Chicoutimi et inversement aller à Jonquière. Si on réussit à mettre 10 personnes dans un restaurant à cause de la STS en une semaine, notre objectif sera atteint ».

Rappelons qu'une série de mesures sanitaires sont en place dans les autobus de la STS. Le port du masque est entre autres fortement recommandé puisque la distanciation sociale est difficile à respecter dans les autobus.