Sylvain Gaudreault quitte la politique

Après 15 ans à l’Assemblée nationale, le député de Jonquière Sylvain Gaudreault annonce qu’il ne se représentera pas aux élections provinciales cet automne.

Élu à 5 reprises dans sa circonscription, Sylvain Gaudreault estime avoir « fait le tour » et affirme que son étincelle pour mener des batailles au parlement s’est éteinte.

« La réalité de l’action politique à tous les jours me pèse de plus en plus. Avant qu’elle ne devienne trop lourde, j’aime mieux céder ma place à quelqu’un d’autre. »