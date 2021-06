Terminé le télétravail à partir du 28 juin à Saguenay

Avec le passage en zone verte, les employés municipaux de Saguenay reviendront au boulot en présence à compter de lundi prochain, 28 juin. Selon la charte établie par le gouvernement québécois, au palier vert, le télétravail est recommandé pour les employés qui effectuent des tâches administratives ou du travail de bureau.

Contrairement à d'autres villes et grandes entreprises, Saguenay ne veut pas attendre à l'automne avant de ramener ses employés dans ses bureaux. Ce sera tout de même fait de façon progressive et par département, indique le responsable des communications, Dominc Arseneau, qui ajoute que dans quelques secteurs, les employés n'ont jamais fait de télétravail.

Le Syndicat des cols blancs de Saguenay juge que ce retour en présence est très rapide et que dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, l'administration municipale pourrait démontrer davantage de souplesse. La présidente du syndicat, Stéphanie Cloutier indique que le télétravail fait partie des points en négociation pour le renouvellement de la convention collective.

« On est présentement en négociation pour renouveler notre convention collective. Le télétravail fait partie des enjeux sur la table. Je dirais que toute la notion de famille et de vie personnelle, c'est grandement apprécié ainsi que la mise en place d'un horaire plus variable. » - Stéphanie Cloutier, présidente du SCFP