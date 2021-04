Tourisme: Baisse d'achalandage de 60 % dans les entreprises régionales en 2020

L'industrie touristique a été durement affectée par la pandémie en 2020. Selon les chiffres de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, 60 % des entreprises régionales ont subi une baisse d'achalandage l'an dernier.

En hébergement, le taux d'occupation moyen s'est établi à 32,3 % l'an dernier, une baisse de 33 % par rapport à l'année 2019. Les hôteliers et les restaurateurs ont été le plus affectés, mais à l'inverse, certains campings et centres de plein air ont connu des achalandages records pendant la saison estivale.

«Le secteur hôtelier et la restauration ce sont des secteurs qui ont eu ça plus difficile et pour lesquels c'est encore difficile, puisqu'on n'est pas en mesure d'avoir des congrès, des mariages, des événements à grande envergure.» - Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

La saison hivernale a été particulièrement difficile, 70 % des entreprises ont dû réduire leurs activités et la majorité a observé une baisse de fréquentation. Les faibles quantités de neige ont aussi nui à l'hébergement, le nombre d'unités occupées a pratiquement diminué de moitié.

Heureusement, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean a pu apporter du soutien aux entrepreneurs, notamment en leur offrant un congé de cotisation. La directrice de l'organisme, Julie Dubord, est tout de même optimiste face à la saison à venir. Les réservations sont déjà nombreuses et les entrepreneurs sont bien préparés.

Notons que la campagne publicitaire qui était prévue en 2020 avec l'humoriste Philippe Laprise a été reportée à cette année.