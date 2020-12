Tout le monde veut goûter à la tourtine du Saguenay!

Un nouveau classique est né au Saguenay: La tourtine! Une combinaison de la traditionnelle tourtière du Lac-Saint-Jean et de la poutine, puisqu'elle contient du fromage en grains de la fromagerie Boivin.

C'est le restaurant Baron BBQ à Saint-Ambroise qui a créé cette recette et depuis, les propriétaires peinent à répondre à la demande. Ils ont même dû configurer leur cuisine et ont sollicité tous leurs employés pour augmenter la production.

300 tourtines s'envolent chaque semaine indique le copropriétaire, Jean-Sébastien Gauthier. Plusieurs ingrédients composent ce mets copieux.

«On fait fumer de la brisquet dans notre BBQ texan, le porc ce sont des épaules qu'on fait fumer et on fait du pulled pork. Et puis la sauce, on s'est dit on va y aller vraiment all in avec du foie gras et un fond de viande qu'on fait nous-même.»