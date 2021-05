Trafic de stupéfiants : 15 arrestations à Saguenay et à Montréal

Les policiers ont frappé tôt ce matin : à 7h00, 15 personnes ont été arrêtées par l'Escouade régionale mixte à Chicoutimi et Jonquière ainsi qu'à Montréal et Brossard. Deux suspects sont toujours recherchés par les policiers.

Selon les informations recueillies par les enquêteurs au fil des mois, les suspects âgés entre 21 à 54 ans seraient membres d'un important réseau de distribution de stupéfiants.

Le porte-parole de Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, explique que ces arrestations découlent du projet PRUDENT qui en décembre dernier avait permis aux policiers de mettre la main sur 400 000 $ de cocaïne en plus d'arrêter 7 personnes.

« Ça vient de donner encore un dur coup au crime organisé régional. Onze des personnes arrêtées aujourd'hui étaient sous le coup d'un mandat d'arrestation, donc elles étaient dans notre mire depuis le début. » - Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec

La frappe de ce matin a nécessité la collaboration d'une cinquantaine de policiers de différentes équipes. Six suspects ont été arrêtés à Saguenay et neuf à Montréal et Brossard.