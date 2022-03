Transport scolaire à Shipshaw : cri du coeur d'une mère de famille

Une citoyenne de Shipshaw a lancé un cri du coeur sur les réseaux sociaux. Depuis deux ans, le transport scolaire ne dessert plus le quartier en développement de la Baie des Castors, où réside Gisèle Girard-Lajoie.

Avec son retour au travail, la mère de quatre enfants ne pourra bientôt plus aller reconduire ses enfants de 13 et de 8 ans à l'arrêt d'autobus situé sur la route Saint-Léonard, à bonne distance de sa résidence.

Si une solution n'est pas prise en compte rapidement, les deux enfants seront contraints de s'y rendre à pied, de même que leur frère de 5 ans qui entrera à la maternelle à l'automne. Gisèle Girard-Lajoie craint le pire pour leur sécurité, tout comme d'autres citoyens du quartier.

« Il faut que ça bouge. Ça fait cinq ans, je pense qu'on a été quand même patients. Il y a de plus en plus d'enfants [dans le quartier]. Il ne faut pas attendre qu'un accident arrive pour que les choses commencent à bouger » , appréhende Gisèle Girard-Lajoie.

Noovo Info - Catherine Boucher

C'est la dangerosité du secteur qui a poussé le Centre de services scolaires De La Jonquière à déplacer l'arrêt d'autobus hors du quartier, il y a deux ans.

Le problème, explique la citoyenne, c'est que la route pour s'y rendre n'a pas de trottoirs et que l'accumulation de neige sur les côtés de la chaussée rend le chemin encore plus périlleux l'hiver. Ajoutons à cela la limite de vitesse de 80 km/h, souvent dépassée par les automobilistes, qui suscite aussi beaucoip d'appréhension chez les résidents du quartier de la Baie des Castors.

« On est conscients que ç'a pas d'allure » , concède le conseiller municipal du secteur, Claude Bouchard.

Interpellé par les vidéos de Gisèle Girard-Lajoie sur les réseaux sociaux, le conseiller du district 2 est entré en contact avec elle. Claude Bouchard est conscient du danger de ce secteur et travaille sur ce dossier depuis son élection, le 7 novembre dernier.

Le conseiller y voit deux problématiques : l'une pour le transport scolaire et l'autre pour la circulation globale dans le secteur. Il précise que deux solutions sont actuellement envisagées. La première, à court terme, vise à faire emprunter un autre chemin aux enfants.

« Il faut trouver le moyen que les jeunes soient quand même capables de se déplacer à pied. Peut-être sur un chemin à côté, mais il nous faut la permission du propriétaire du terrain et il faut déneiger pour que les jeunes puissent passer sur ce bout de terrain. » - Claude Bouchard

Noovo Info - Catherine Boucher

À plus long terme, le conseiller souhaiterait modifier la configuration de cette portion de la route Saint-Léonard.

« On est en train de travailler avec nos services techniques ici, à la Ville, pour voir de quelle façon on pourrait configurer la route pour l'amener ailleurs. C'est sûr que j'aimerais parfois que certaines choses aillent un peu plus vite. » - Claude Bouchard