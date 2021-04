Trente nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Depuis le début de la pandémie, 10 000 personnes ont contracté le coronavirus au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui enregistre aujourd'hui une hausse de 30 cas. Le nombre de décès reste stable à 266.

Le nombre de cas actifs bouge peu et passe à 216 aujourd'hui. Le tiers se retrouve dans le secteur Lac-Saint-Jean-Est avec 72 cas. La santé publique en rapporte 48 dans Chicoutimi et 39 pour le secteur de Jonquière. Il y a 23 cas actifs dans le RLS de La Baie, 22 dans Domaine-du-Roy et 12 pour le secteur de Maria-Chapdelaine.

Domaine-du-Roy : + 4

Maria-Chapdelaine : + 1

Lac-Saint-Jean-Est : + 7

Jonquière : + 6

Chicoutimi : + 10

La Baie : + 2 Répartition des 30 nouveaux cas :

Jusqu'à maintenant 84 982 doses de vaccin ont été administrées dans la région et près de 1 000 personnes ont été vaccinées deux fois pour être complètement immunisées.

« On a maintenant beaucoup moins de cas dans les CHSLD, on n’en a à peu près pas. Tous les groupes vulnérables qui sont vaccinés on voit moins de propagation. Elle est vraiment chez les plus jeunes qui n'ont pas encore été vaccinés. » - Marc Thibault, directeur de la campagne de vaccination au Saguenay-Lac-Saint-Jean

AstraZeneca populaire chez les 45 à 54 ans

La première journée de vaccination pour les gens de 45 ans et plus a été très populaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les doses du vaccin d'AstraZeneca ont rapidement trouvé preneur sur le Clic Santé.

La décision de réduire l'âge pour obtenir ce sérum permet à 30 000 personnes supplémentaires de prendre rendez-vous, précise le directeur de la campagne régionale, Marc Thibault.

Il avait d'ailleurs remarqué dans les derniers jours qu'un plateau semblait atteint chez les 55 ans et plus qui étaient moins nombreux à se rendre dans les cliniques de vaccination.