Trois cas de COVID-19 de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Trois cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan régional après une journée sans nouvelle infection. Le nombre de cas actifs passe à 20.

Le bilan des décès reste inchangé à 264 depuis le début de la pandémie.

11 630 personnes sont maintenant vaccinées contre la COVID-19 dans la région. C'est une centaine de plus qu'hier.

Par ailleurs, selon un sondage de l'Université de Sherbrooke, 77 % de la population régionale veut se faire vacciner. La moyenne provinciale est de 74%. Les gens de 65 ans et plus ainsi que les hommes sont les plus enclins à vouloir se faire vacciner.

Au Québec, 806 nouveaux cas sont rapportés ainsi que 16 décès.