Un aigle à tête blanche secouru à Sept-îles

Opération de secours plutôt inusitée à Sept-Îles mercredi dernier. Un citoyen a appelé les agents de la faune parce qu'il avait découvert un pygargue à tête blanche, communément appelé aigle à tête blanche, souffrant, au bord de l'eau.

L'oiseau dans un état comateux souffrait d'hypothermie et il ne tenait plus sur ses pattes. C'est la Clinique vétérinaire septilienne qui l'a soigné. Un patient qui n'a vraiment pas passé inaperçu. Rappelons qu'il s'agit du plus grand oiseau du Québec.

Le patient n'a pas passé inaperçu à la Clinique Septilienne. Courtoisie

Le pygargue à tête blanche est une espèce vulnérable, rappelle le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Sa population est tout de même en augmentation dans la province. On indique qu'il «montre une préférence pour des habitats situés à proximité de l’eau soit le long des côtes, îles, grandes rivières à fort débit, grands lacs et vastes réservoirs. »

Le spécimen secouru par les vétérinaires de Sept-Îles a été transporté à l'Hôpital vétérinaire Manicouagan à Baie-Comeau et lorsque son état le permettra il sera libéré.

De serres impressionnantes. Courtoisie