Un ajout de 17 cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les montagnes russes se poursuivent au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui compte aujourd'hui 17 nouveaux cas de COVID-19 après 35 hier. Lundi, 28 nouveaux cas étaient rapportés, mardi seulement 8 et mercredi 20. En 5 jours, 108 cas se sont ajoutés pour une moyenne quotidienne de 22.

Huit cas s'ajoutent dans le secteur de Lac-Saint-Jean-Est et 5 à Jonquière (+11). On compte 2 nouveaux cas dans Chicoutimi et un dans Maria-Chapdelaine.

Le nombre de cas actifs passe tout de même sous la barre des 200 (198). Une hospitalisation s'ajoute pour un total de 3.

Répartition des cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean :

Domaine-du-Roy : 11

Maria-Chapdelaine : 24

Lac-Saint-Jean-Est : 65

Jonquière : 60

Chicoutimi : 25

La Baie : 11

Plus de 160 000 doses de vaccin ont maintenant été administrées dans la région. La direction régionale de la santé publique demande tout de même à la population de rester vigilante au cours du long weekend puisque l'immunité collective n'est pas encore atteinte même si la vaccination va bien.

Sur les 17 régions du Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean arrive au 11e rang avec un taux de positivité de 71,4 cas par 100 000 habitants.

Au Québec, 752 cas supplémentaires sont rapportés ainsi que 9 décès.