Un ajout de 29 cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il y a 29 nouveaux cas de COVID-19 aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 1042 pour l'ensemble de la province.

Le nombre de cas actifs est reparti à la hausse et passe de 204 à 217 en 24 heures. C'est dans Maria-Chapdelaine et Lac-Saint-Jean Est qu'on trouve le plus de gens infectés au prorata de la population.

Hier, le directeur régional de la santé publique, Dr Donald Aubin, indiquait qu'il n'aime pas cette stabilité et qu'il préfèrerait voir une baisse du nombre de cas.

Plus de 3 400 doses de vaccin ont été administrées hier dans la région pour un total de 106 479 depuis le début de la campagne.

Situation inquiétante à Dominique-Racine

La direction de l'Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine, à Chicoutimi, demande aux parents d'être plus attentifs aux symptômes s'apparentant à la COVID-19 chez leurs enfants.

Un avertissement a été envoyé hier par courriel. L'éclosion qui est en cours aurait pu être évitée si certaines familles avaient été plus vigilantes, selon la direction. Le dernier bilan fait état de 5 élèves atteints de la COVID-19, ce qui force l'isolement de 4 classes et 3 groupes de sports-études.