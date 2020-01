Un autre couple du Saguenay-Lac-Saint-Jean devient millionnaire

C'est un couple, Paule Néron et Gaetan Dassylva, qui a remporté le 2 millions $ du Québec 49 samedi dernier.

La dame a acheté son billet au Super Sagamie du boulevard du Saguenay à Jonquière. Elle ne croyait pas réellement avoir gagné après avoir fait valider son billet au dépanneur et elle a donc demandé à son mari de vérifier à nouveau en revenant à la maison. Pour annoncer la nouvelle à leurs enfants, ils les ont invités à souper. :

« On a fait comme si de rien n'était : on a dit aux enfants que le gros lot avait été gagné dans la région. On leur a demandé de vérifier le billet au cas où nous serions millionnaires sans le savoir. Juste de voir le visage de nos enfants, ça valait de l'or ! »