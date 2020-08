Un barrage de castors cède à Saint-Félix-d'Otis: les bêtes seront trappées

L'heure est maintenant au trappage de castors à Saint-Félix-D'Otis, où un barrage a cédé ce weekend causant bien des dégâts.

La municipalité a obtenu le permis pour engager des trappeurs.

Samedi dernier, le barrage de castors de 7 pieds qui avait été érigé près du chemin de la zec Breboeuf n'a pas supporté le poids additionnel de la pluie des jours précédents.

L'eau est descendue jusqu'au village, endommageant des routes et une résidence.

Le maire de Saint-Félix-D'Otis, Pierre Deslauriers, revient sur les événements.

« Ça descendait vers le village par le chemin de la zec Breboeuf, ça descendait jusqu'à près de l'école, ça continuait son chemin en direction du lac Otis, ça descendait plus bas et là il y avait une maison, ça a entouré la maison et il y a eu des dégâts à cette propriété-là. »